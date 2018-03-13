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Önce vicdan

Önce vicdan
"Sivilleri öldürüyor" denilerek iftira atılan , başka hiçbir ülke askerinin yapamayacağı fedakarlıklarla 'na devam etti. Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Boçite Dağı'nda yaralanan teröristlere, önceki gün ele geçirilen Kifar Zeit köyünde ilk yardım yapıldı. Yaralı teröristler, daha sonra zırhlı ambulans ile yurt içine sevk edildi. Mehmetçik tarafından tedavi edilen teröristler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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