Önce vicdan

"Sivilleri öldürüyor" denilerek iftira atılan Mehmetçik, başka hiçbir ülke askerinin yapamayacağı fedakarlıklarla Zeytin Dalı Harekatı'na devam etti. Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Boçite Dağı'nda yaralanan teröristlere, önceki gün ele geçirilen Kifar Zeit köyünde ilk yardım yapıldı. Yaralı teröristler, daha sonra zırhlı ambulans ile yurt içine sevk edildi. Mehmetçik tarafından tedavi edilen teröristler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.