;
Yol Durumu
  1. Kara bela
  2. Adalet

Ölümüne boşanma!

’da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. Son kurşunu ise kendine sıktı...

Ölümüne boşanma!
Ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı. Önce eşine, ardından kendine kıydı. Olay 'da dün yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hasan Y. (53), boşanma aşamasında olduğu ikinci eşi ve 2 çocuk annesi Zehra Y. ile konuşmak için kadının çalıştığı eczaneye gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, ruhsatsız tabancayla kadına 3 el ateş etti. Karın ve göğüs bölgesinden vurulan Zehra Y. hayatını kaybetti. Hasan Y., daha sonra namluyu kendine çevirdi, tetiği çekti. Durumu ağır olan Hasan Y., olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehra Y.'nin 2 çocuğunun ilk eşinden olduğu, 2,5 yıl önce önce Hasan Y. ile evlendiği öğrenildi.



Yeni evli çift, bir zamanlar mutluydu. Boşanmak istemeyen Hasan Y., eşi Zehra Y.'yi öldürüp canına kıydı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar