Ölümüne boşanma!

Ayrılığı kabullenemeyen koca dehşet saçtı. Önce eşine, ardından kendine kıydı. Olay Antalya'da dün yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan HasanY. (53), boşanma aşamasında olduğu ikinci eşi ve 2 çocuk annesi Zehra Y. ile konuşmak için kadının çalıştığı eczaneye gitti. Çift arasındatartışma çıktı. Öfkeli koca,ruhsatsız tabancayla kadına 3 elateş etti. Karın ve göğüs bölgesinden vurulan Zehra Y. hayatını kaybetti. Hasan Y., daha sonra namluyukendine çevirdi, tetiği çekti. Durumu ağır olan Hasan Y., olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehra Y.'nin 2 çocuğunun ilk eşinden olduğu, 2,5 yıl önce önce Hasan Y. ileevlendiği öğrenildi.
Yeni evli çift, bir zamanlar mutluydu. Boşanmak istemeyen Hasan Y., eşi Zehra Y.'yi öldürüp canına kıydı.
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