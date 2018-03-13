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’e sevgi seli

Mehmetçik’e sevgi seli
Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, kararlılıkla devam ediyor. Bölgede başarılı operasyonlara imza atan Türk askeri, terörden temizlediği noktalarda sevgi seliyle karşı karşıya kaldı. YPG'li teröristlerin baskısından kurtulan Afrinliler, her fırsatta 'nin duacısı oldu. Bölgede çekilen bir fotoğraf, yaşananların özetini ortaya koydu. Fotoğrafta; teröristlerden temizlenen köydeki çocukların, Türk askerini büyük bir mutlulukla öptüğü görülüyor.

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