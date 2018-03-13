Kaçış başladı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'inci gününde Mehmetçik ve ÖSO, Afrin kent merkezine girmeden önce stratejik bir öneme sahip olan Karatepe'yi tamamen kontrol altına aldı. Karatepe'ye üstlenen Mehmetçik ve ÖSO, Afrin'i tepeden sokak sokak izlemeye başladı. Harekatın Afrin'in kuzeyindeki dış mahallelerden başlaması beklenirken, ilk ilerleyişin de Karatepe'den indirme şeklinde başlayabileceğine dikkat çekildi. Afrin'i kuzeyden güneye doğru ikiye bölen nehrin üzerinde köprü bulunduğu, Mehmetçik ve ÖSO'nun ilk olarak bu köprüde hakimiyet sağlayacağı belirtildi.
HENDEK KAZIYORLAR Bu arada dün Afrin'deki sivil halkın araçlarla uzun konvoylar yaparak kentten kaçmaya çalıştığı görüldü. Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı. Kalan teröristlerin ise sivil kıyafetlerle hendekler kazmaya devam ettiği öğrenildi.
KİMSE GİTMESİNDİYE SİLAH SIKTILAR Afrin'de yaşayan siviller bölgeyi terk ederken YPG'li teröristler daha önce yaptıkları gibi halkı öldürmeye kalktı. YPG'nin şehirden kaçan sivilleri engellemesi ise bölgede görev yapan TSK'nın İHA kamerasına yansıdı. Bölgeyi terk eden araçların yollarını kesen teröristleri silah zoruyla insanları canlı kalkan olarak kullanabilmek için Afrin halkının evlerine geri dönmesini sağladı.
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