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Falezlerde dehşet!

’da deniz girmek isteyen yaşlı adam, falezlerden yuvarlandı. Uçuruma metreler kala bir vatandaş tarafından kurtarıldı

Falezlerde dehşet!
Deniz sevgisi ölümün eşiğine getirdi. Olay 'da dün meydana geldi. 67 yaşındaki Dursun Ali Gencer, çiftleri aştı. Falezlerdeki patika yoldan denize doğru inmeye başladı. Yaklaşık 10 metrelik yolu sorunsuz bir şekilde gitti. Toprak yola gelince ayağı kayan Gencer, bir anda yuvarlanmaya başladı. Tuncer Üstüne, uçuruma metreler kala yaşlı adamı tutmayı başardı. Gencer'in vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gencer, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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