Falezlerde dehşet!

Deniz sevgisi ölümün eşiğine getirdi. Olay Antalya'da dün meydana geldi. 67 yaşındaki DursunAli Gencer, çiftleri aştı. Falezlerdeki patika yoldan denize doğru inmeye başladı. Yaklaşık 10 metrelik yolu sorunsuz bir şekilde gitti. Toprak yola gelince ayağı kayan Gencer, bir anda yuvarlanmaya başladı. Tuncer Üstüne, uçuruma metreler kala yaşlı adamı tutmayı başardı. Gencer'in vücudununçeşitli yerlerinden yaralandı. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gencer, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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