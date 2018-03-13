Evlat harekatı

Yozgat'ınBoğazlıyan ilçesindeyaşayan çok sayıdavatandaş, Suriye sınırınınsıfır noktasında bulunan,Hatay'ın Hassa ilçesindeki SugediğiKöyüne giderek askerin Zeytin Dalıoperasyonuna destek verdi. Ziyarette,sınırda görev yapan Boğazlıyanlı UzmanÇavuş Gökhan Yücel'in, annesi NurhanYücel ile buluşması ise duygulu anlarınyaşanmasına neden oldu. Annesine sarılan veelini öpen Gökhan Yücel, "Biz annemin ve tümannelerin duaları ile dimdik ayaktayız. Allahtüm annelerden razı olsun. Annemi buradagörmek bana güç verdi. Allah'ın izni ile terörörgütünü bitireceğiz. Halkımız bizlere duaetsin" dedi. Oğlu ile hasret gideren NurdanYücel ise, "Yavrularımız, vatan evlatlarınınhepsi Allah'a emanet olsunlar. Duamız gecegündüz onlarla" dedi.
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