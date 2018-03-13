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Evlat harekatı

Evlat harekatı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan çok sayıda vatandaş, sınırının sıfır noktasında bulunan, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Sugediği Köyüne giderek askerin Zeytin Dalı operasyonuna destek verdi. Ziyarette, sınırda görev yapan Boğazlıyanlı Uzman Çavuş Gökhan Yücel'in, annesi Nurhan Yücel ile buluşması ise duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Annesine sarılan ve elini öpen Gökhan Yücel, "Biz annemin ve tüm annelerin duaları ile dimdik ayaktayız. Allah tüm annelerden razı olsun. Annemi burada görmek bana güç verdi. Allah'ın izni ile terör örgütünü bitireceğiz. Halkımız bizlere dua etsin" dedi. Oğlu ile hasret gideren Nurdan Yücel ise, "Yavrularımız, vatan evlatlarının hepsi Allah'a emanet olsunlar. Duamız gece gündüz onlarla" dedi.


TARIK YILMAZ
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