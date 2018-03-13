Cenazede kan aktı

İstanbul Beyoğlu'nda daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerinden habersiz olarak bir tanıdıklarının cenaze namazı için Kasımpaşa Büyük Camii'ne geldi. Karşılaşan gruplar arasında sözlü tartışma başladı. Olay kısa süre sonra sopalı kavgaya dönüştü. Saldırıyauğrayan grup koşarakkaçmak istedi. Diğer grupüyeleri ise, yanlarındabulunan tabancalarlaarkalarından ateş etmeyebaşladı. Kovalamaca şeklinde devam eden saldırı sonucu kaçan gruptaki 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçtı. 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
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