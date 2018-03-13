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Cenazede kan aktı

Cenazede kan aktı
İstanbul 'nda daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerinden habersiz olarak bir tanıdıklarının cenaze namazı için Kasımpaşa Büyük Camii'ne geldi. Karşılaşan gruplar arasında sözlü tartışma başladı. Olay kısa süre sonra sopalı kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan grup koşarak kaçmak istedi. Diğer grup üyeleri ise, yanlarında bulunan tabancalarla arkalarından ateş etmeye başladı. Kovalamaca şeklinde devam eden saldırı sonucu kaçan gruptaki 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar kaçtı. 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
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