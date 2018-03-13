Bir müjde olsun

Kocaeli'de 8 ay önce korkunç bir olay yaşandı. Şerafettin Küçükyaşar (33), oğlu Veysel Küçükyaşar (5) ile arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiraladı. Denize açıldı. Ancak tekne Sekapark açıklarında battı. Vahim olayda boğulan Emre Kırlangıç ve Şerafettin Küçükyaşar kurtarılamadı. Küçükyaşar'ın oğlu Veysel ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi defalarca duran çocuk, bitkisel hayatta, yaşam savaşı vermeye başladı. Bir yandan kocasını kaybetmenin acısını yaşayan anne Müjde Küçükyaşar da boğulmaktan son anda kurtarılan oğluna bakmaya başladı. Evladının ayağa kalkması için yardım çağrısı yaptı.