;
Yol Durumu
  1. Erdoğan, "Gurbet Kuşları" belgeselinin galasına katıldı
  2. Bodrum yasta

Bıçaklı saldırı

’da travesti Cansu Cerit, bıçaklı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığıldı...

Bıçaklı saldırı
Sokak ortasından yürüyen travesti bıçaklandı. Olay 'da dün gece yaşandı. 39 yaşındaki travesti Cansu Cerit, kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığıldı. Yolda aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş polise haber verdi. Sağlık ekipleri Cerit'i hastaneye kaldırdı. Tedavisi sürüyor. Polis ise saldırganların peşine düştü.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar