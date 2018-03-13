Bıçaklı saldırı

Sokak ortasından yürüyen travesti bıçaklandı. Olay Adana'da dün gece yaşandı. 39 yaşındaki travesti CansuCerit, kaldırımda yürüdüğüsırada kimliği belirlenemeyenkişi ve kişilerce bıçaklandı.Kanlar içinde yere yığıldı.Yolda aracıyla seyir halindeolan bir vatandaş polisehaber verdi. Sağlık ekipleri Cerit'i hastaneye kaldırdı. Tedavisi sürüyor. Polis ise saldırganların peşine düştü.
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