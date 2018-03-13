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Bebeğini sevdi ’e gitti

Bebeğini sevdi Afrin’e gitti
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan 22 kişilik tim, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dün 'e gitti. Uğurla töreninde bir polis, yeni doğan bebeği ile vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı.
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