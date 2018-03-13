Batarken bile dolandırdı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Nitelikli Dolandırıcı" olarak adlandırılan Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın'ın ülkeden kaçtığı öğrenildi. Uruguay'a kapağı attığı iddia edilen Aydın'ın milyonlarca doları da beraberinde götürdüğü öğrenildi. Aydın'ın kaçtığını ise bölge bayileri doğruladı. Son ana kadar Aydın'a güvendiklerini belirten bayiler, "2 aydır ödeme alamıyorduk. İçeride milyonlarca dolarımız var. Aydın ile son 5 gündür irtibat kesilmişti. Önce Dubai'ye sonra da Uruguay'a gitmiş. Hiç kimse parasını alamıyor. Bankalarda tek kuruş bırakmamışlar" açıklaması yaptı. Ortada kalan şirket çalışanları da kandırıldıklarını iddia ederek savcılığa başvurmaya başladı. Aydın'ın çıkan haberlere rağmen son 4 ayda da 110 milyon TL ilave para toplamayı başardığı iddia edildi. Bazı Çiftlikbank şarküterileri ise hedef olmamak amacıyla kepenk kapattı. Şirketin genel müdürü de sosyal medya hesabından kandırıldığını duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.