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Ana vatan

Ana vatan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün önemli bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ve Azez'de görev yapan Özel Harekat personelinin eşlerine yemek verdi. Emine Erdoğan, yemeğe katılan kadın özel harekat polisleri ve personel eşleri ile fotoğraf çektirdi.
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