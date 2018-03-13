Ana soygun

İstanbul Beşiktaş'ta polise giden işadamı M.D., kredi kartının çalındığını ve karttan 100 bin lira çekildiğini anlattı. Ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sonunda tanıdık isimlere ulaşıldı. Şüphelilerin, geçen yıl ABD dönüşü Atatürk Havalimanı'nda 300 dolarlık mücevheri çalınan Deniz Kul'u hedef alan hırsız VildanG. ile oğlu İbrahim G. olduğu ortaya çıktı. Havalimanındaki hırsızlıkta kızını, M.D.'yi hedef alan soygunda ise oğlunu kullanan anne ve 4 kişi tutuklandı. İbrahim G., 2006'da Swiss Otel'deki düğünü sırasında nüfusta 13 yaşında göründüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.