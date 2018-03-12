TSKdestekli ÖSOsavaşçıları düzenledikleri operasyonlaKefer Rum Köyü'nü teröristlerdenkurtarmayı başardı. Çoğunluğu kadın veçocuklardan oluşan siviller de bölgedentahliye edildi. Türkiye'ye ve ÖSOsavaşçılarına teşekkür eden 85yaşındaki Mustafa Şeboise şunları söyledi:"Biz kendi halimizdeyaşayanlar insanlardık.Terör nedir bilmezdik. Bu insanlargeldi, başımıza bela oldu. Bu bölgedeFransız kuşatması gördük. O gün'Vurun Antepliler namus günüdür,Vurun Türk milleti namus günüdür'dedik. Bugün de namus günüdür.Vurun Türk milletinamus günüdür."
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