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‘Vurun Türk milleti namus günüdür'

‘Vurun Türk milleti namus günüdür
TSK destekli savaşçıları düzenledikleri operasyonla Kefer Rum Köyü'nü teröristlerden kurtarmayı başardı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller de bölgeden tahliye edildi. 'ye ve ÖSO savaşçılarına teşekkür eden 85 yaşındaki Mustafa Şebo ise şunları söyledi: "Biz kendi halimizde yaşayanlar insanlardık. Terör nedir bilmezdik. Bu insanlar geldi, başımıza bela oldu. Bu bölgede Fransız kuşatması gördük. O gün 'Vurun Antepliler namus günüdür, Vurun Türk milleti namus günüdür' dedik. Bugün de namus günüdür. Vurun Türk milleti namus günüdür."

Uğur YILDIRIM
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