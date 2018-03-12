Şüpheler 'hakim'

Türkiye'nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet OrhanKaradeniz'in (74) ölümüyle ilgili çok yönlüsoruşturma açıldı. Karadeniz, emekli olduktan sonra Antalya Alanya'da yaşamaya başladı. Önceki akşam Mustafa Boztepe'nin (25) kullandığı motosiklet, Karadeniz'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Karadeniz, kurtarılamadı. Kritik davalarabakan hakimin ölümüne nedenolan motosikletli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyen AntalyaCumhuriyet BaşsavcısıRamazan Solmaz, "MOBESE kameraları incelendi. Olayın meydana gelişi ve dolayısıyla ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Olayla ilgili çok yönlü araştırmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı. Hayatını kaybeden emekli hakim Karadeniz, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası ve Uğur Mumcu suikasti gibi kritik davalara bakmıştı.
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