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Şüpheler 'hakim'

Şüpheler hakim
Türkiye'nin önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'in (74) ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma açıldı. Karadeniz, emekli olduktan sonra Antalya Alanya'da yaşamaya başladı. Önceki akşam Mustafa Boztepe'nin (25) kullandığı motosiklet, Karadeniz'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Karadeniz, kurtarılamadı. Kritik davalara bakan hakimin ölümüne neden olan motosikletli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "MOBESE kameraları incelendi. Olayın meydana gelişi ve dolayısıyla ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Olayla ilgili çok yönlü araştırmalarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı. Hayatını kaybeden emekli hakim Karadeniz, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası ve Uğur Mumcu suikasti gibi kritik davalara bakmıştı.

Erdoğan ÖZTÜRK
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