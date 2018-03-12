'Pis'park!

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Dağın eteğine kurulu kampta, HAT personeline Amerikan Özel Kuvvetleri'nin eğitim verdiği anlaşıldı. Bir mağaraya gizlenmiş çok sayıda lüks arazi aracı da gözlerden kaçmadı.
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