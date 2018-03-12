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'Pis'park!

ABD tarafından eğitilen terör örgütü /’nin Özel Kuvvetler’i için yarım saat yetti! Hainlerin mağarada gizlediği lüks araç filosu da ele geçirildi

Pispark!
Afrin'i kuşatan Mehmetçik, kentin girişinde terör örgütü /'nin 'HAT' adını verdiği sözde Özel Kuvvetler karargahına rastladı. Yarım saatlik çatışmanın ardından hainlerin hepsi kaçtı.

Dağın eteğine kurulu kampta, HAT personeline Amerikan Özel Kuvvetleri'nin eğitim verdiği anlaşıldı. Bir mağaraya gizlenmiş çok sayıda lüks arazi aracı da gözlerden kaçmadı.
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