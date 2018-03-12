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Kara toprak

Kara toprak
TEKMELİ facianın ardından yürekler yandı. Olay, Adana'da 2 Mart'ta yaşandı. Abdülkerim Başak (19), yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'un (23) kullandığı elektrikli bisiklete tekme attı. Bisikletin arkasında oturan Mansur'un eşi Zeynep Mahruk (19) ve kucağındaki 2 aylık bebeği Esma yola fırladı. Ağır yaralanan bebek kurtarılamadı. Bebeğin ölümüne yol açan saldırgan tutuklandı. Kızının öldüğünü kabullenemeyen anne, bebeğinin cenazesine katılamadı. 1 hafta sonra kızının mezarına giden anne Mahruk, toprağı sevip ağladı. Mahruk'un 15 yaşında evlendiği ve 3 bebeğinin de anne karnında öldüğü ortaya çıktı.

Ziya ramoğlu
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