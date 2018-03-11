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'ya en sıcak karşılama

savaşçıları, teröristlerin işgalinden kurtardıkları köylerde yakınlarıyla böyle kucaklaştı.

ÖSOya en sıcak karşılama
Mehmetçik, bütün engelleri aştı. Zeytin Dalı'nın 50. gününde operasyonları yoğunlaştırdı. Afrin çevresindeki bütün kasaba ve köyleri tek tek terörden arındırdı.

güçleri, girdikleri semtlerde aileleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Bu arada , hainlerin karargahı olan Afrin'e hakim tepelere de konuşlandı.
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