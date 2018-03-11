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ÖSO güçleri, girdikleri semtlerde aileleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Bu arada TSK, hainlerin karargahı olan Afrin'e hakim tepelere de konuşlandı.
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