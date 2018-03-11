Erdoğan'dan müttefiklere tarihi çağrı

Bunlar Türk'ü, Türk milletini, TSK'yı bilmiyorlar. Bize kimse yanlıs bakmasın. Eger bize yanlıs bakarlarsa o zaman iki parmagımız bunların iki gözünde olur.



Buradan sesleniyorum. Ey NATO, neredesin? Afganistan'a, Somali'ye, Balkanlar'a çagırdın geldik. Simdi ben çagırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel, niye gelmiyorsun?