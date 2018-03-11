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Erdoğan'dan müttefiklere tarihi çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede Türkiye’yi yalnız bırakan Batılı sözde müttefiklere böyle seslendi:

Erdoğandan müttefiklere tarihi çağrı
Bunlar Türk'ü, Türk milletini, TSK'yı bilmiyorlar. Bize kimse yanlıs bakmasın. Eger bize yanlıs bakarlarsa o zaman iki parmagımız bunların iki gözünde olur.

Buradan sesleniyorum. Ey NATO, neredesin? Afganistan'a, Somali'ye, Balkanlar'a çagırdın geldik. Simdi ben çagırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel, niye gelmiyorsun?
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