Erdoğan'dan müttefiklere tarihi çağrı

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Buradan sesleniyorum. Ey NATO, neredesin? Afganistan'a, Somali'ye, Balkanlar'a çagırdın geldik. Simdi ben çagırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel, niye gelmiyorsun?
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