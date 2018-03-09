;
Yol Durumu
  1. Afrin’e bahar geldi
  2. 3 harfliler ziyarette

Yerli milli

Yerli milli
Milli Savunma Bakanı , Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir yerli mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Bu mühimmatın 122 milimetre kısa menzilli, çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı olduğu vurgulandı. Roket atarın 4 kat daha fazla alansal etki gücüyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacağı açıklandı.



ASLAN YATAĞI
Kahramanlar, vatan ve millet için sınır ötesine koştu. Birbirinden güç buldu. Cephede sırt sırta verip uyudu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar