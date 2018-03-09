Yerli milli

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de devameden Zeytin DalıHarekatı'nda yenibir yerli mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Bu mühimmatın 122 milimetre kısa menzilli, çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı olduğu vurgulandı. Roketatarın 4 kat dahafazla alansal etkigücüyle hedeflerinbertarafına büyükkatkı sağlayacağıaçıklandı.
ASLAN YATAĞI Kahramanlar, vatan ve millet için sınır ötesine koştu. Birbirinden güç buldu. Cephede sırt sırta verip uyudu.
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