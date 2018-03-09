Cinderes tamam Afrin kaçıyor

Mehmetçik ve ÖSO, Afrin'e doğru tüm kritik noktaları temizlemeye devam etti. Dün Afrin'e açılan kapı niteliğini taşıyan kritik Cinderes belde merkezi ele geçirildi. TSK ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı. Cinderes'in de alınmasıyla, ilçe merkezi ve Mabatlı dışındaki bütün beldeler Zeytin Dalı Harekâtı birliklerinin kontrolüne geçti. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Operasyonda alınan son noktalarla birlikte Afrin merkeze 7 kilometrelik mesafe kaldı. Cinderes'te de bozguna uğrayan teröristler Mehmetçik ve ÖSO ile göğüs göğüse çarpışmaktan kaçtığı görüldü. Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı, hepsi imha edildi. Diğer taraftan ÖSO'nun şehir içinde çektiği videolarda YPG'li bir keskin nişancının vurulduğu, terör örgütüne bağlı karakol ve polis binalarının ele geçirildiği görüldü. Dün doğu cephesinde de hareketlilik gözlendi. Savaş uçaklarımız Tel Rıfat, askeri havaalanının olduğu Minniğ ve Deyr Cemal'deki terör mevzilerini bombardımana tuttu.
CİNDERES'TE TÜRK BAYRAĞI TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes'in kontrol altına alındığını açıkladı. Cinderes belde merkezine Türk bayrağı asıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.