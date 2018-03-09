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tamam Afrin kaçıyor

Mehmetçik ve dün sabah ’e girdi. Öğlen saatlerinde şehir tamamen terörden temizlendi. Kaçmaya çalışan ’liler ise SİHA’lar ile havaya uçuruldu

Cinderes tamam Afrin kaçıyor
Mehmetçik ve , Afrin'e doğru tüm kritik noktaları temizlemeye devam etti. Dün Afrin'e açılan kapı niteliğini taşıyan kritik belde merkezi ele geçirildi. ve ÖSO'nun dün belde merkezine hakim Cinderes Tepesi'ni almasının ardından hava harekatı hız kazanmıştı. Cinderes'in de alınmasıyla, ilçe merkezi ve Mabatlı dışındaki bütün beldeler Harekâtı birliklerinin kontrolüne geçti. TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı. Operasyonda alınan son noktalarla birlikte Afrin merkeze 7 kilometrelik mesafe kaldı. Cinderes'te de bozguna uğrayan teröristler Mehmetçik ve ÖSO ile göğüs göğüse çarpışmaktan kaçtığı görüldü. Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı, hepsi imha edildi. Diğer taraftan ÖSO'nun şehir içinde çektiği videolarda 'li bir keskin nişancının vurulduğu, terör örgütüne bağlı karakol ve polis binalarının ele geçirildiği görüldü. Dün doğu cephesinde de hareketlilik gözlendi. Savaş uçaklarımız Tel Rıfat, askeri havaalanının olduğu Minniğ ve Deyr Cemal'deki terör mevzilerini bombardımana tuttu.



CİNDERES'TE TÜRK BAYRAĞI
TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes'in kontrol altına alındığını açıkladı. Cinderes belde merkezine Türk bayrağı asıldı.
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