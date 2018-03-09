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Biz şehadete koşuyoruz

Biz şehadete koşuyoruz
Cumhurbaşkanı , Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında Zeytin Dalı Operasyonu'nu da değerlendirdi. Şunları söyledi: "Şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3089. İnşallah Afrin de bitecek. Aynen Cerablus gibi orayı nasıl sahiplerine teslim ettiysek 140 bin insan geri döndü. Afrin'de de belki 200 bin kişi geri dönecek. Durmayacağız, şu ne der bu ne der? Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Amerika, Batı... Tamam da sizin burada ne işiniz var? Onların füzeleri, nükleer füzeleri, insansız hava araçları her şeyleri olabilir. Bunlar bize vermiyorlardı, şimdi biz de üretmeye başladık. Diğerleri de olacak, olmayanlar da olacak. Ama bizim bunların ötesinde Allah'ımız var. Bu çok büyük bir zenginlik. Çünkü biz şehadete koşuyoruz, onlar nereye koşuyor bilemem."


İLK PAYLAŞIM KADINLAR İÇİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart 'nü kutladı. Erdoğan, "emineerdogan" adlı Instagram hesabından "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk" dedi.
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