Biz şehadete koşuyoruz

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,Beştepe Millet Kültürve Kongre Merkezi'ndedüzenlenen Aile ve SosyalPolitikalar BakanlığıDünya Kadınlar GünüProgramı'nda konuştu.Erdoğan konuşmasındaZeytin Dalı Operasyonu'nuda değerlendirdi.Şunları söyledi:"Şu anda etkisiz halegetirilen teröristlerinsayısı 3089. İnşallahAfrin de bitecek. AynenCerablus gibi orayı nasılsahiplerine teslim ettiysek140 bin insan geri döndü.Afrin'de de belki 200 bin kişigeri dönecek. Durmayacağız,şu ne der bu ne der? Bunlarınhiçbirisi bizi ilgilendirmiyor.Amerika, Batı... Tamam dasizin burada ne işiniz var?Onların füzeleri, nükleerfüzeleri, insansız havaaraçları her şeyleri olabilir.Bunlar bize vermiyorlardı,şimdi biz de üretmeye başladık.Diğerleri de olacak,olmayanlar da olacak. Amabizim bunların ötesindeAllah'ımızvar. Buçok büyükbir zenginlik.Çünkü bizşehadetekoşuyoruz,onlarnereyekoşuyorbilemem."
İLK PAYLAŞIM KADINLAR İÇİN Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı. Erdoğan, "emineerdogan" adlı Instagram hesabından "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk" dedi.
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