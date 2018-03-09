Binlerce kişinin kullandığı ilaç milli sporcuyu ölüme götürdü

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mart günü Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 2012 yılında bilek güreşi müsabakasında Türkiye birincisi olan milli sporcu Cengiz Aydoğan(39), önümüzdeki günlerde yine Türkiye genelinde yapılacak bilek güreşi turnuvasına katılmak için kendi spor salonunda antrenman yapmaya başladı. Aydoğan bir süre çalıştıktan sonra saat 14.00 gibi rahatsızlanarak yere düştü. Spor salonunun doktoru, Aydoğan'a müdahale etti ancak yeterli olmayınca olay yerine gelen ambulansla milli sporcu hastaneye kaldırıldı. Aydoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.