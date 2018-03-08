Türk kahvesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, destan yazdı. Sınırın Suriye tarafında büyük temizlik harekatı başlattı. Hem kuzeyden hem güneyden bölge kontrol altına alındı. Operasyona katılangüvenlik güçlerimiz,kahvelerini içip tüm kaoslobisine mesajı yolladı. Bu fotoğrafa binlerce yorum yağdı. Vatandaşlar "Siz olmasanız biz yataklarımızda rahat uyuyamayız. Allah'a emanet olun" yorumunu yaptı.
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