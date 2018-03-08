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Türk kahvesi

Türk kahvesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, destan yazdı. Sınırın tarafında büyük temizlik harekatı başlattı. Hem kuzeyden hem güneyden bölge kontrol altına alındı. Operasyona katılan güvenlik güçlerimiz, kahvelerini içip tüm kaos lobisine mesajı yolladı. Bu fotoğrafa binlerce yorum yağdı. Vatandaşlar "Siz olmasanız biz yataklarımızda rahat uyuyamayız. Allah'a emanet olun" yorumunu yaptı.
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