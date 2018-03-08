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Kadınlar Bölük’ü

Kadınlar Bölük’ü
Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş (25), vatan için silah kuşandı. Suçluların yakalanması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için erkek meslektaşlarıyla omuz omuza göreve başladı. Funda Bölük, "Onur ve gurur verici bir şekilde görevimizi yerine getiriyoruz. Bir kadın olarak Afrin'e gitmekten her zaman gurur duyarım. Bir kere ölür, bin kere diriliriz. Bu vatan için her zaman ayaktayız" açıklamasını yaptı.
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