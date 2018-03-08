İtfaiyenin 'Sultan’ı

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"Esas yapmamız gereken, çalışmak ve varlığımızı göstermek istediğimiz alana adım atmak. Gerisi geliyor ve kadın olduğu yeri güzelleştiriyor" diyor.
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