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İtfaiyenin 'Sultan’ı

İtfaiyenin Sultan’ı
Ankara'nın tek kadın itfaiyecisi Sultan Aktaş, ön yargılara rağmen görevini hakkıyla yerine getiriyor. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Aktaş, alevlere meydan okuyor.


"Esas yapmamız gereken, çalışmak ve varlığımızı göstermek istediğimiz alana adım atmak. Gerisi geliyor ve kadın olduğu yeri güzelleştiriyor" diyor.
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