İmzaya marş marş

Zübeyde Tura, Adana'da yaşayan bir şehit annesiydi. Oğlu Mehmet Tura, 1993'te Bingöl'de terör örgütü PKK'nın şehit ettiği 33 askerden biriydi. Yüreği evlat acısıyla kavrulan Tura, 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek özel halk otobüsüne bindi. Şoför Eren Güngör, Zübeyde Tura'dan ısrarla 2.5 liralık ücreti istedi. Hem şehit annesine hem de devlete hakaret etti. Hadsiz şoför, olayın medyaya yansımasının ardından tutuklanıp hapse gönderildi. Hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ancak Güngör'ün avukatı bu karara itiraz etti.
SAAT 12:33'TEKİ ANLAM İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Hakim kararda Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'te giderek, "Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı; Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı" dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı getirdi. Hakim, Bingöl'ün 12 olan plaka kodu ile 33 şehidi göz önünde bulundurarak böyle bir karar verdi.
Özel halk otobüsü şoförü, ücretsiz kart gösteren şehit annesini araçtan attı. Tutuklandı.
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PARA KAZANMA HIRSI DAHADA .ÇOK KAZANMA HIRSI. BUNUN SONU NEREYE VARACAK
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