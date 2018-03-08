Hayata atladı

Can pazarının yaşandığı yangın dün İzmir Konak'ta meydana geldi. Mehmet ZekiIşık'a ait otelde, 5'inci kattaki odada kalan Özer Sipahi'nin, şarjda bulunan cep telefonunun bataryası patladı. Perde tutuştu. Yangın çıktı. Bu sırada bir eğlence mekanında çalıştıkları ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kadın,6'ncı katın balkonuna çıktı. Korku içinde kurtarılmayı bekleyen kadınlar aşağı atladı. Biri elektrik teline takıldı, Otomobilinüzerine düşenarkadaşı ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dumundan etkilenen Mediha Küçükselbes ile Cihan Fidan (35) da tedavi altına alındı. İtfaile, tarafından söndürülen yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangını gören vatandaşlardan Adnan Bilgiç, içeri girip, seslenerek ve kapıları çalarak, uyuyan müşterileri uyandırıp, dışarı çıkmalarına yardımcı olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Arkadaşı da arkasından kendini boşluğa bıraktı.
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