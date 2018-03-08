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Hayata atladı

’de otelde çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan 2 kadın, aşağı atlayarak hayatta kaldı...

Hayata atladı
Can pazarının yaşandığı dün 'ta meydana geldi. Mehmet Zeki Işık'a ait otelde, 5'inci kattaki odada kalan Özer Sipahi'nin, şarjda bulunan cep telefonunun bataryası patladı. Perde tutuştu. Yangın çıktı. Bu sırada bir eğlence mekanında çalıştıkları ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kadın, 6'ncı katın balkonuna çıktı. Korku içinde kurtarılmayı bekleyen kadınlar aşağı atladı. Biri elektrik teline takıldı, Otomobilin üzerine düşen arkadaşı ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Dumundan etkilenen Mediha Küçükselbes ile Cihan Fidan (35) da tedavi altına alındı. İtfaile, tarafından söndürülen yangında büyük maddi hasar oluştu. Yangını gören vatandaşlardan Adnan Bilgiç, içeri girip, seslenerek ve kapıları çalarak, uyuyan müşterileri uyandırıp, dışarı çıkmalarına yardımcı olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Daha fazla dayanamayıp aşağı atladı. Arkadaşı da arkasından kendini boşluğa bıraktı.
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