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Devlet baba

Devlet baba
Kayseri'de yaşayan 50 şehit yakını ve gazisi, 'na destek olmak amacıyla Afrin sınırına doğru yola çıktı. Onlar arasında Siirt'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek de vardı. Baba Temizyürek, oğlunun hiç giyinemediği botlarını da yanına aldı. "Oğlum yeni bot almıştı, giymek nasip olmadı. Ben bu botların kahraman Türk askerlerinden birinin ayağında olup düşmanları kovalamasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

gördünüzmü bu millet neymiş yeterki başında dik duran korkmayan cesur reisler olsun istesin her aile birçift bot gönderir bu millet vakurdur tarihinde zulüm yoktur mazlumlar bizi bekliyor durmak yok yapamak ürtetmek eyitmek var yola devam yoldan asla geri dönmek yok çanakkaledki analarımın vakur duruşu bize örnektir gerkirse savunma sanayiye her çalışandan onlira kesilsinki tankımızı topumuzu füzemizi yapalım

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 11:17
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