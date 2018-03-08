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Çocuk teröristler

Çocuk teröristler
'de öldürülen bir teröristin üzerinden hafıza kartı çıktı. Kartta, terör örgütünün küçük yaşta tuzağa düşürdüğü çocukların fotoğrafları vardı. Bu kareler, hainlerin çocukları bile nasıl canavar haline getirdiğini kanıtladı.
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