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Can dostu

Can dostu
İzmir'de yaşayan Filiz Doğan Bilgin, böbrek hastası olarak dünyaya geldi. Ancak hastalığı yıllarca fark edilmedi. 24 yaşına girdiğinde ise yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye gitti. Burada böbrek hastası olduğunu öğrendi. 3 yıl boyunca diyalize girdi. Ancak doktorları artık nakil olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Bilgin'in eski iş arkadaşı Derya Özdemir devreye girdi. Can dostuna böbreğini verdi. Arkadaşına çok teşekkür eden Bilgin "O benim en büyük kahramanım" ifadesini kullandı.
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