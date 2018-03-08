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'Ana'vatan

Anavatan
'nda yaralanan Jandarma Uzm. Çavuş Şevket Özdemir, taburcu edildi. "İyileşip arkadaşlarımın yanına gideceğim" dedi. Annesi de "3 oğlum var. Gerekirse hepsini yollarım. Vatan sağolsun" diyerek ona destek verdi.
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