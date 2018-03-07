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Tarihe kazma vurdu

'da Serkan Biçer, evinin arkasındaki alana tuvalet çukuru kazdı. Ancak toprağın altından Roma dönemine ait mozaik çıktı!

Tarihe kazma vurdu
Adana'nın Kozan İlçesi'nde yaşayan Serkan Biçer, dün evinin arka bahçesine tuvalet çukuru açmaya başladı. Yaklaşık 1 metre ilerleyince çukurun içinde renkli taşlara rastladı. Toprağın altında tarihi eser olabileceğini düşünüp, jandarmayı aradı. Müzeler Müdürlüğü'nden arkeologlarla, adrese giden jandarma ekibi inceleme yaptı. Arkeologların, mozaiklerin Roma dönemine ait olabileceğini ve alanın 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylemesi üzerine jandarma, kalıntıların bulunduğu alanın çevresine kamera sistemi yerleştirerek koruma altına aldı. Bölgede kazı yapılması kararı alındığını söyleyen Biçer, "Desenler ortaya çıkınca çok şaşırdım.


Tarihi değerinin olduğunu düşünerek jandarmaya haber verdim. Görevliler, yaklaşık bir dönüm arazi üzerinde kazı çalışmasının yapılacağı ve bu kazıdan sonra daha net bir bilgi elde edileceğini söylediler" diye
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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