Tarihe kazma vurdu

Adana'nın Kozan İlçesi'nde yaşayan Serkan Biçer, dün evinin arka bahçesine tuvalet çukuru açmaya başladı. Yaklaşık 1 metre ilerleyince çukurun içinde renkli taşlara rastladı. Toprağın altında tarihi eser olabileceğini düşünüp, jandarmayı aradı. Adana Müzeler Müdürlüğü'nden arkeologlarla, adrese giden jandarma ekibi inceleme yaptı. Arkeologların, mozaiklerin Roma dönemine ait olabileceğini ve alanın 1600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylemesi üzerine jandarma, kalıntıların bulunduğu alanın çevresine kamera sistemi yerleştirerek koruma altına aldı. Bölgede kazı yapılması kararı alındığını söyleyen Biçer, "Desenler ortaya çıkınca çok şaşırdım.
Tarihi değerinin olduğunu düşünerek jandarmaya haber verdim. Görevliler, yaklaşık bir dönümarazi üzerinde kazı çalışmasınınyapılacağı ve bu kazıdan sonradaha net bir bilgi elde edileceğinisöylediler" diye
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