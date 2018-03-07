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Sefer bizden zafer Allah’tan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğini söyledi. ABD ve ’ye sert sözlerle yüklendi...

Sefer bizden zafer Allah’tan
Cinderes'e baskı artıyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Yakında burası da temizlenecek. Afrin merkezinin kuşatılmasının önündeki engeller kalkacak. Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır.

Sınırımızda kurulmaya çalışan terör koridorunun tek hedefi var, o da Türkiye'dir. BM de Doğu Guta için karar alıyor, batsın sizin kararınız! İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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