Muğla’ya şehit ateşi düştü

; 21 / 12 18 / 9 18 / 7 10 / 2 21 / 8 20 / 7 17 / 7 20 / 15 7 / -1 17 / 8 21 / 14 20 / 10 20 / 8 18 / 7 12 / 3 21 / 11 14 / 5 9 / 2 17 / 6 16 / 8 24 / 13 18 / 14 17 / 5 18 / 6 22 / 12 19 / 7 22 / 10 19 / 9 16 / 5 15 / 5 9 / 0 20 / 9 19 / 7 21 / 12 14 / 4 12 / 4 20 / 13 16 / 7 14 / 6 18 / 10 21 / 15 18 / 10 18 / 7 19 / 7 8 / -1 15 / 5 17 / 4 17 / 6 18 / 8 19 / 5 19 / 12 21 / 11 21 / 10 17 / 8 16 / 6 20 / 13 16 / 10 19 / 13 17 / 10 14 / 5 18 / 6 18 / 6 23 / 11 20 / 11 19 / 10 22 / 10 23 / 12 18 / 8 18 / 10 16 / 3 20 / 11 16 / 8 18 / 11 20 / 8 19 / 11 15 / 5 17 / 7 11 / 3 21 / 12 15 / 5 20 / 10 Afrin, Kel Tepe'de 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fuat Demir'den acı haber geldi. Hatay'dan Ankara'ya sevk edilen Demir, 5 gündür tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.
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