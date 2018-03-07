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’ya şehit ateşi düştü

Muğla’ya şehit ateşi düştü
Afrin, Kel Tepe'de 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Fuat Demir'den acı haber geldi. Hatay'dan Ankara'ya sevk edilen Demir, 5 gündür tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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