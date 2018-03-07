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’in onur belgesi

Onlar Zeytin Dalı Harekatı’nın kahramanlarıydı... Vatan için şehadete ulaşanlardı... Afrin’de üniforması kendi kanıyla ıslananlardı

Mehmetçik’in onur belgesi
Mehmetçik geçen hafta Kel Tepe'de teröristlerle çatışırken 8 vatan evladı şehadete kavuştu. Çatışmada 13 askerimiz de yaralandı. O kahramanlardan birinin yayınladığı bu fotoğrafın altında yazan şu hatırlar her şeyi anlattı: Bir Mehmetçik'in ömrü boyunca büyük bir onurla saklamak istediği şey nedir bilir misin?... Kendi kanıyla ıslanmış bir üniforma...

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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