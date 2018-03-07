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Kılıç kalkan

Kılıç kalkan
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Deniz Selin Üstündağ (16) başarısını Mehmetçik'e armağan etti. Üstündağ, "Kılıcımı Afrin'de kahramanlık destanı yazan Mehmetçiğimiz için salladım. Şampiyonaya gitmeden önce yaptığım antrenmanlarda da hep bu duygu hakimdi. Milli marşımız çalınınca dua ettim. Bu şampiyonluğu Mehmetçiğimiz'e adıyorum" dedi.


Erhan ÖZTÜRK
  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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