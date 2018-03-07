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Hainler kümese girdi

Teröristler ağır kayıplar verince panik oldu. ’de cenaze töreni olmasın diye cesetleri kümeslere atmaya başladı.

Hainler kümese girdi
Afrin'de süren 46. gününe girdi. ve , 'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesini ve beldeye bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini teröristlerden kurtardı. İlerleyişe devam eden birlikler, Afrin'in yarıya yakın bir bölümünü teröristlerden temizledi. Öte yandan kuşatılan Cinderes'te önceki gece yeni bir sızma girişimi oldu. Cinderes yakınlarındaki Mehmetçik'in konuşlandığı alana tünellerden baskın yapmaya çalışan teröristler başarıyla geri püskürtüldü. Harekatta ölen terörist sayısı 2 bin 878 oldu. Ağır kayıplar veren teröristler ise kendi halklarından bu ölümleri gizlemek için terörist cesetlerini topluca çukurlara gömmeye ve kümes ve barınak gibi yerlere atmaya başladı.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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