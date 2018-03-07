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Cani damat

Aydın Bozkurt, boşanma davasından çıktı. Pompalı tüfekle karısının bulunduğu aracın önünü kesip dehşet saçtı. Kayınpederi ve kayınbiraderini öldürüp, eşini yaraladı. Ardından aynı silahla canına kıydı

Cani damat
Erkek şiddeti durmadı. Aydın Bozkurt (37), boşanma aşamasında olduğu eşinin içinde bulunduğu aracı durdurup katliam yaptı. Korkunç olay, 'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşandı. Aydın Çine'de et lokantası işleten Aydın Bozkurt ile eşi Zeynep Bozkurt (37) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Genç kadın, tartışmaların ardı arkası kesilmeyince 2 ay önce oğlunu da yanına alıp babaevine sığındı. Ardından 12 yıllık kocasına boşanma davası açtı. Köyceğiz Adliyesi'nde dün sabah Bozkurt çiftinin boşanma davası vardı. Mahkeme çıkışı, Aydın Bozkurt, otomobiliyle eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Ardından aracın önünü kesip, dehşet saçtı. Bozkurt, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68), kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya (18) ve eşi Zeynep Bozkurt'u vurup, aynı silahla canına kıydı. Aydın Bozkurt, Ahmet Sivrikaya ve lise öğrencisi olan kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya olay yerinde can verirken, ağır yaralanan Zeynep Bozkurt hastaneye kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı, korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kenan GÜRBÜZ
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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