Cani damat

Erkek şiddeti durmadı. Aydın Bozkurt (37), boşanma aşamasında olduğu eşinin içinde bulunduğu aracı durdurup katliam yaptı. Korkunç olay, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşandı. Aydın Çine'de et lokantası işleten Aydın Bozkurt ile eşi Zeynep Bozkurt (37) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Genç kadın, tartışmaların ardı arkası kesilmeyince 2 ay önce oğlunu da yanına alıp babaevine sığındı. Ardından 12 yıllıkkocasına boşanma davasıaçtı. Köyceğiz Adliyesi'nde dün sabah Bozkurt çiftinin boşanma davası vardı. Mahkeme çıkışı, Aydın Bozkurt, otomobiliyle eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. Ardından aracın önünü kesip, dehşet saçtı. Bozkurt, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederi Ahmet Sivrikaya(68), kayınbiraderi AbdullahSivrikaya (18) ve eşi ZeynepBozkurt'u vurup, aynı silahla canına kıydı. Aydın Bozkurt,Ahmet Sivrikaya ve liseöğrencisi olan kayınbiraderiAbdullah Sivrikaya olayyerinde can verirken, ağıryaralanan Zeynep Bozkurthastaneye kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı, korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.
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