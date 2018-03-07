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Bunu 'kum' yaptı

Ünlü modacı , Şişli’de yürüdüğü sırada inşaat halindeki binadan başına içi kum dolu mukavva kutular düştü. Ölümden döndü!

Bunu kum yaptı
Moda dünyasının genç isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, akıl almaz bir kazayı ucuz atlattı. Korkunç olay, 3 Ağustos günü İstanbul'da yaşandı. Ünlü modacı , saat 20:30 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde yürüyordu. Modacı cadde üzerinde ilerlediği sırada yukarıdan başına bir şey düştü. Yere düşen modacı, kendisine geldiğinde üzerinde, içi kum dolu mukavva karton buldu. Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İnşaat sorumlusunun olayla ilgili ifadesine başvurdu. 33 yaşındaki Cihan S., inşaatta o saate herhangi bir çalışma olmadığını, çalışmanın saat 18:00 sıralarında bittiğini anlattı.

SORUŞTURMA AÇILDI...
İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadıklarını anlatan denetçi, "Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.


Dilek YAMAN
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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