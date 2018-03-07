;
Yol Durumu
  1. Çelikten kale
  2. Kan kokusu

Bizim gençler

Bizim gençler
Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, burslarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e gönderdi. Öğrenciler, "Dualarımız Mehmetçik'le" dedi.
Etiketler: ,
  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar