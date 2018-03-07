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Babaya mektup

Şehit çocuğundan duygulandıran mektup
Denizli'de 9 anaokulu öğrencisi, 'deki harekatta görev alan babalarına moral vermek için çekilen klipte oynadı. Ayrıca minik öğrencilerin yaptıkları resimler, mektuplar ve çeşitli hediyelerin yer aldığı kutular da babalarına ulaştırılmak üzere askeri yetkililere teslim edildi. Anaokulu öğrencisi olan Tuğdem Işıl Doğru'nun (5) babasına yazdığı şu satırlar herkesi ağlattı: "Sevgili babacığım, seni çok özledim. Birlikte kantine gitmeyi, televizyon izlemeyi, ödev yapmayı ve tatile gitmeyi çok özledim. Ama biliyorum bizim için oradasın. Seni çok çok seviyorum."

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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