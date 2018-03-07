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Babalara hapis

Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerine ceza yağdı. Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu ’nu öldüren 25, sevgilisini tanınmaz hale getiren ise 7 yıl ceza aldı

Babalara hapis
Korkunç cinayet geçen yıl İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki ünlü restoran Big Chefs'te yaşandı. Hüseyin Mert Saral (24), 12 yıl önce babası Hüseyin Saral'ın öldürülmesi olayıyla ilgili suçladığı Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu (58) ile karşılaştı. Silahını belinden çıkardı. Büyüksarıalioğlu'na kurşun yağdırdı. Yaralanan adam kurtarılamadı. Tutuklanan Saral ise dün hakim karşısına çıkarıldı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Duruşmada söz alan tutuklu sanık , "Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Şahsın 2 kişi olması benim üzerimdeki tehdidi arttırdı. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Ancak "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı.


Ünlü mafya lideri 'ın torunu 'in ismi bugüne kadar birçok suça karışmıştı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ!
Ünlü mafya lideri Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in ismi bugüne kadar birçok suça karışmıştı.Yeraltı dünyasının tanıdık isimlerinden Onur Özbizerdik ise geçen yıl aracının içinde sevgilisi Melis Çakır'a ayakkabıyla vurmaya başladı. Genç kadın, bir eve sığınarak canını kurtardı. Savcılık, Özbizerdik hakkında dava açtı. 'nde yargılanan Özbizerdik, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik'in bu cezasında ise artırım uygulandı. Mahkeme Özbizerdik'in "Kasten yaralama" suçunu, "Silahtan sayılan ayakkabı" ile uygulandığını ve 'ın vücudundaki kırıkları dikkate alarak cezayı arttırarak 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik, karara itiraz etti. Ancak talebi reddedildi. Hapis cezası kesinleşti.


Dilek YAMAN
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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