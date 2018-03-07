Babalara hapis
Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerine ceza yağdı. Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu’nu öldüren Hüseyin Mert Saral 25, sevgilisini tanınmaz hale getiren Onur Özbizerdik ise 7 yıl ceza aldı
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, "Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Şahsın 2 kişi olması benim üzerimdeki tehdidi arttırdı. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Ancak "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı.
Ünlü mafya lideri Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in ismi bugüne kadar birçok suça karışmıştı.
İTİRAZI REDDEDİLDİ!
Ünlü mafya lideri Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in ismi bugüne kadar birçok suça karışmıştı.Yeraltı dünyasının tanıdık isimlerinden Onur Özbizerdik ise geçen yıl aracının içinde sevgilisi Melis Çakır'a ayakkabıyla vurmaya başladı. Genç kadın, bir eve sığınarak canını kurtardı. Savcılık, Özbizerdik hakkında dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özbizerdik, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik'in bu cezasında ise artırım uygulandı. Mahkeme Özbizerdik'in "Kasten yaralama" suçunu, "Silahtan sayılan ayakkabı" ile uygulandığını ve Melis Çakır'ın vücudundaki kırıkları dikkate alarak cezayı arttırarak 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik, karara itiraz etti. Ancak talebi reddedildi. Hapis cezası kesinleşti.
Dilek YAMAN
Etiketler: İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi , onur özbizerdik , Hüseyin Mert Saral , Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu , Dündar Kılıç , melis çakır
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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