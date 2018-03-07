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Yol Durumu
  1. ABD’nin 'Cilo'su
  2. Kılıç kalkan

’nin filosu

teröre tam destek vermekle kalmadı. Bölgede bulunmasının gerçek sebebini ortaya çıkardı. ’nin haklarını koruması üzerine bölgede istediği gibi at koşturamayan ABD’liler, açıklarında ihtilaflı bölgede arama yapmak için 6. Filo’yu ’e gönderdi

ABD’nin filosu
ABD, PKK'lı teröristleri tüm dünyaya sevimli göstermeye çalışırken, eli kanlı kalleşlerin ismi defalarca değiştirildi. PKK'yı önce YPG-PYD'ye sonra da SDF'ye çevirerek terörden kurtaracağını sanan , tüm bu oyunlarına rağmen karşısında 'yi buldu. Tüm uluslararası hukuk kararları çiğnenerek ABD'nin terör örgütüne yaptığı yardımlara karşı Türkiye, Afrin'e girerek YPG'ye haddini bildirmeye başladı. Artık söz konusu Türkiye olunca bölgede istediğini yapamayacağını anlayan ABD ise bir kez daha tehlikeli yöntemlere başvurdu.


ABD'li Exxon Mobile şirketine ait araştırma gemilerinin, kısa süre içinde Akdeniz'e konuşlanması ve sondaj çalışmalarına başlaması için ABD donanması seferber edildi. Türkiye ile Güney Rum Kesimi'nin ihtilaflı bölgelerinden biri olan 10. parselde sondaj öncesinde görev yapacak araştırma gemilerini 6. Filo'nun koruyacağı belirtildi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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