ABD’nin filosu

ABD teröre tam destek vermekle kalmadı. Bölgede bulunmasının gerçek sebebini ortaya çıkardı. Türkiye’nin haklarını koruması üzerine bölgede istediği gibi at koşturamayan ABD’liler, Kıbrıs açıklarında ihtilaflı bölgede arama yapmak için 6. Filo’yu Akdeniz’e gönderdi
ABD, PKK'lı teröristleri tüm dünyaya sevimli göstermeye çalışırken, eli kanlı kalleşlerin ismi defalarca değiştirildi. PKK'yı önce YPG-PYD'ye sonra da SDF'ye çevirerek terörden kurtaracağını sanan ABD, tüm bu oyunlarına rağmen karşısında Türkiye'yi buldu. Tüm uluslararası hukuk kararları çiğnenerek ABD'nin terör örgütüne yaptığı yardımlara karşı Türkiye, Afrin'e girerek YPG'ye haddini bildirmeye başladı. Artık söz konusu Türkiye olunca bölgede istediğini yapamayacağını anlayan ABD ise bir kez daha tehlikeli yöntemlere başvurdu.
ABD'li ExxonMobile şirketine ait araştırmagemilerinin, kısa süre içindeAkdeniz'e konuşlanması ve sondajçalışmalarına başlaması için ABDdonanması seferber edildi. Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ihtilaflı bölgelerinden biri olan 10. parselde sondaj öncesinde görev yapacak araştırma gemilerini 6. Filo'nun koruyacağı belirtildi.
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