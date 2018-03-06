Yüzleşm'Ece'!

Film sahnelerini aratmayan hırsızlık önceki gün İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in annesi Lale Seçkin, alışverişten sonra evine gitti. Ancak içeride hırsızların olduğunu görünce şoka girdi. Şüpheliler, yaşlı kadını ellerinden ve ayaklarından bağlayıp etkisiz hale getirdi. Sonra da evde bulunan ziynet eşyaları ile gümüş bibloları çalıp olay yerini terk etti. Bağlarından kurtulan Lale Seçkin durumu polise bildirdi. Ekipler şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Şüphelilerden Gürcistan uyruklu Levani T. (29)'yi Bahçeşehir'de çalıştığı işyerinde enseledi. Aynı yerde yapılan aramada ise çalınan eşyaların tümünün bir konteynırın içinde olduğu tespit edildi. Ece Seçkin'in oturduğu villanın karşısında hizmetçilik yapan Nona K., de Levani T.'ye anahtar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Dün çalınan eşlarına kavuşan Ece Seçkin "Anneme bir şey olmadığına seviniyorum. Çok ucuz kurtulduk. Anahtarı hizmetçinin vermesine şaşırmadım. Zaten hep böyle olmuyor mu? Yakınınızdaki bir kişiyle ilgisi olabiliyor" dedi.
Şarkıcı Ece Seçkin olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılışlarını izledi. Eşyalarına kavuşan annesi ise rahat bir nefes aldı.
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