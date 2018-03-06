;
Yol Durumu
  1. Seni çok aradık kuzum
  2. Japonya’da Türkiye’yi konuşmak

Yüzleşm'Ece'!

Şarkıcı , annesinin evini soyan hırsızlarla yüz yüze geldi. “Anneme bir şey olmadığına seviniyorum. Çok ucuz kurtulduk” dedi...

YüzleşmEce!
Film sahnelerini aratmayan hırsızlık önceki gün İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi. Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in annesi Lale Seçkin, alışverişten sonra evine gitti. Ancak içeride hırsızların olduğunu görünce şoka girdi. Şüpheliler, yaşlı kadını ellerinden ve ayaklarından bağlayıp etkisiz hale getirdi. Sonra da evde bulunan ziynet eşyaları ile gümüş bibloları çalıp olay yerini terk etti. Bağlarından kurtulan durumu polise bildirdi. Ekipler şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Şüphelilerden Gürcistan uyruklu Levani T. (29)'yi Bahçeşehir'de çalıştığı işyerinde enseledi. Aynı yerde yapılan aramada ise çalınan eşyaların tümünün bir konteynırın içinde olduğu tespit edildi. 'in oturduğu villanın karşısında hizmetçilik yapan Nona K., de Levani T.'ye anahtar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Dün çalınan eşlarına kavuşan Ece Seçkin "Anneme bir şey olmadığına seviniyorum. Çok ucuz kurtulduk. Anahtarı hizmetçinin vermesine şaşırmadım. Zaten hep böyle olmuyor mu? Yakınınızdaki bir kişiyle ilgisi olabiliyor" dedi.


Şarkıcı Ece Seçkin olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılışlarını izledi. Eşyalarına kavuşan annesi ise rahat bir nefes aldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar