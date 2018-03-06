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Vapurda intihar!

Faytonculuk yapan Volkan Kılıç, hiç düşünmeden denize atladı. Canına kıymak isteyen kadını kurtardı.

Vapurda intihar!
İstanbul'da Eminönü- Adalar seferini yapan vapurda bir kadın, önceki gün Kınalıada açıklarında 'ölmek istiyorum' diye bağırarak denize atladı. Vatandaşlar şaştı kaldı. O sırada Adalar'da faytonculuk yapan Volkan Kılıç, kaptan köşküne çıkarak denize atladı. Kadını kıyıya çıkardı. Adadaki sağlık ocağına götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kılıç, "Birisinin vapurda 'ölmek istiyorum' diye bağırdığını duydum. Ardından da denize atladı zaten. Görünce hiç düşünmeden denize atladım. Kıyıya çıkardım. Herkesin yapması gerekeni yaptım. dedi.


Furkan KARA
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