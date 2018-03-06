Vapurda intihar!

İstanbul'daEminönü-Adalar seferiniyapanvapurda birkadın, öncekigün Kınalıada açıklarında 'ölmek istiyorum'diye bağırarak denize atladı. Vatandaşlarşaştı kaldı. O sırada Adalar'da faytonculukyapan Volkan Kılıç, kaptan köşküne çıkarakdenize atladı. Kadını kıyıya çıkardı. Adadakisağlık ocağına götürülen kadının sağlıkdurumunun iyi olduğu öğrenildi. Kılıç, "Birisininvapurda 'ölmek istiyorum' diye bağırdığınıduydum. Ardından da denize atladı zaten.Görünce hiç düşünmeden denize atladım.Kıyıya çıkardım. Herkesin yapması gerekeniyaptım. dedi.
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