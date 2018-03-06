Sokakta oynayan çocuklara ateş açan psikopata, iyi hal indirimi de uygulanmadı. Olay, geçen yıl Erzurum'da yaşandı. Ömer MuratAkçay (27), 4'üncü katındaki evinin penceresinden havalı tüfekle ateş etti. Sokakta oynayan SümeyyeBoz (4) ile İkra Kaya'yı (6) yaraladı. Akçay, can sıkıntısından kendine bir uğraş aradığını, camdan çöp konteynerinin üzerindeki boş şişeye ateş etmeye karar verdiğini belirtti. 7 yıl 6 ay hapis cezası alan dosyasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, şöyle denildi: "Tüfeğin yaralamaya elverişli olduğu somut olay ile de sabit olduğundan eylemi silahtan sayılan havalı tüfekle gerçekleştirmesi nedeniyle sanığa verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılmıştır. Sanığın atılı suçu, can sıkınsıtısı üzerine adeta mağdurları kuş gibi avlayarak gerçekleştirmesi, suçu işleme saiki, yargılamaya bir katkısının bulunmaması, hakkına takdiri indirim uygulanmasını gerektirir bir neden bulunmaması nedeni ile sanık hakkında takdiri (iyihal) indirim uygulanmamıştır."
Ömer Murat Akçay, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu çıkmıştı.
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