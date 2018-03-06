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İyi oldu

’da Ömer Murat Akçay, çocuklara ateş açtı. 7.5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme sanığa, ‘mağdurları adeta kuş gibi avladığı için’ iyi hal indirimi uygulamadı

İyi oldu
Sokakta oynayan çocuklara ateş açan psikopata, iyi hal indirimi de uygulanmadı. Olay, geçen yıl 'da yaşandı. Ömer Murat Akçay (27), 4'üncü katındaki evinin penceresinden havalı tüfekle ateş etti. Sokakta oynayan Sümeyye Boz (4) ile İkra Kaya'yı (6) yaraladı. Akçay, can sıkıntısından kendine bir uğraş aradığını, camdan çöp konteynerinin üzerindeki boş şişeye ateş etmeye karar verdiğini belirtti. 7 yıl 6 ay hapis cezası alan dosyasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, şöyle denildi: "Tüfeğin yaralamaya elverişli olduğu somut olay ile de sabit olduğundan eylemi silahtan sayılan havalı tüfekle gerçekleştirmesi nedeniyle sanığa verilen cezada 1/2 oranında arttırım yapılmıştır. Sanığın atılı suçu, can sıkınsıtısı üzerine adeta mağdurları kuş gibi avlayarak gerçekleştirmesi, suçu işleme saiki, yargılamaya bir katkısının bulunmaması, hakkına takdiri indirim uygulanmasını gerektirir bir neden bulunmaması nedeni ile sanık hakkında takdiri (iyi hal) indirim uygulanmamıştır."


Ömer Murat Akçay, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu çıkmıştı.
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