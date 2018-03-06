;
Yol Durumu
  1. Huzur bulamadı
  2. Kabin azabı

İnsanlık dersi

İnsanlık dersi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Görükle Kampüsü'nde yağmurda ıslanan ve üşüyen sokak köpeğine sahip çıktı. Sevimli hayvanın karnını doyuran ve kurulayan gençler, daha sonra köpeği sınıfa aldı. Sevimli hayvan, 4 saat süren ders boyunca havlamadı. Sıcak sınıfta uyuyan köpek, yağmur dindikten sonra dışarı çıkarıldı. İşte o insanlık dersi, objektiflere böyle yansıdı.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar