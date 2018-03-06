İnsanlık dersi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Görükle Kampüsü'nde yağmurda ıslanan ve üşüyen sokak köpeğine sahip çıktı. Sevimli hayvanın karnını doyuran ve kurulayan gençler, daha sonra köpeği sınıfa aldı. Sevimli hayvan, 4 saat süren ders boyunca havlamadı. Sıcak sınıfta uyuyan köpek, yağmur dindikten sonra dışarı çıkarıldı. İşte o insanlık dersi, objektiflere böyle yansıdı.
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