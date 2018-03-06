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Engel tanımadı

’da Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Asım S., engelli veteriner Veysel K.’yı sopayla dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Engel tanımadı
Müdür, engelli veterinere dayak attı. Bu kadarına da pes dedirtecek olay 'da yaşandı. Veysel K. 7 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'da Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne nakil oldu. Engelli kadrosundan veteriner hekim olarak çalışan Veysel K. iddiaya göre Şube Müdürü Asım S. tarafından psikolojik baskı görüyordu. Veysel K., 1 günlük mazeret izni almak için dilekçe yazdı. Asım S. izin vermedi. Kağıdı da yüzüne fırlattı. Müdürlük binası önünde Veysel K.'yı sopayla dövdü. Talihsiz adam, suç duyurusunda bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan Asım S.'ye 'aylıktan kesme cezası' verirken, dayak yiyen Veysel K.'ya hakaret ve tehditten yine 'aylıktan kesme cezası' verdi.


Furkan KARA
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