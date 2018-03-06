Engel tanımadı

Müdür, engelli veterinere dayak attı. Bu kadarına da pes dedirtecek olay Elazığ'da yaşandı. Veysel K. 7 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Elazığ'da Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne nakil oldu. Engelli kadrosundan veteriner hekim olarak çalışan Veysel K. iddiaya göre Şube Müdürü Asım S. tarafından psikolojik baskı görüyordu. Veysel K., 1 günlük mazeret izni almak için dilekçe yazdı. Asım S. izin vermedi. Kağıdı da yüzüne fırlattı. Müdürlük binası önünde Veysel K.'yı sopayla dövdü. Talihsiz adam, suç duyurusunda bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan Asım S.'ye 'aylıktan kesme cezası' verirken, dayak yiyen VeyselK.'ya hakaret ve tehditten yine 'aylıktan kesme cezası' verdi.
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