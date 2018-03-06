Dev bayrağa büyük ilgi

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde, bir çoban tarafından Afrin'i gören bir tepeye taşlarla yapılan Türk bayrağının bulunduğu alan, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kente gelen sanatçı, siyasetçi ve vatandaşların uğrak yeri haline geldi. Çoban Bekir Şanverdi, "Askerimize destek olunmasına katkı sağladıysak ne mutlu bana. Bu kadar ilgiyi tahmin bile etmiyordum" dedi.
Çoban Bekir Şanverdi'nin yaptığı dev bayrak ziyaretçi akınına uğruyor.
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